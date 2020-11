HLM des Hauts-de-Seine: Schuller et Balkany jugés à Créteil fin juin

CRETEIL, 27 avr 2005 (AFP) - Patrick Balkany, maire UMP de Levallois-Perret, et Didier Schuller, ex conseiller général RPR, comparaîtront entre le 21 juin et le 15 juillet devant le tribunal correctionnel de Créteil dans le cadre de l'affaire de l'office HLM des Hauts-de-Seine, a-t-on appris de source judiciaire mercredi.

Dix prévenus figurent au total dans ce dossier, instruit à Créteil durant dix ans. Le procès durera trois semaines, a estimé mercredi le parquet de Créteil. Il s'ouvrira le mardi 21 juin et sera ensuite suspendu quelques jours, en raison des contraintes de l'audiencement des procès. Il reprendra le lundi 27 juin. M. Schuller, ancien directeur général de l'OPHLM (1986-1994), est jugé pour "recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence". Ancien proche de Charles Pasqua, il est soupçonné d'être au centre d'un système de commissions occultes prélevées sur les entreprises souhaitant avoir accès aux marchés publics de l'OPHLM. M. Balkany, ancien président de l'office (1985-1988), est accusé de "complicité de trafic d'influence".

Redacteur