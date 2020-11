PARIS, 6 juil 2004 (AFP) - La flambée des prix de l'immobilier freine l'accession à la propriété pour les ménages qui se portent acquéreurs d'une maison ou d'un appartement pour la première fois, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM).

La part de ceux qu'on appelle "les primo accédants", ceux qui achètent pour la première fois, baisse au profit de d'une clientèle "plus âgée", qui "a une meilleure solvabilité". "Les acquisitions sont financées par les reventes, la clientèle est plus âgée et a une meilleure solvabilité", a affirmé mardi René Pallincourt, président de la FNAIM, lors de la présentation des chiffres du deuxième trimestre.

Ainsi, les acheteurs ont "un apport personnel plus important" et s'orientent vers des produits "de meilleure qualité et de plus grandes surfaces", poursuit M. Pallincourt. Quant à la durée des prêts, "remboursables sur des durées de plus en plus longues" qui peuvent atteindre 30 ans, elle a permis "de resolvabiliser" la clientèle, souligne-t-on à la FNAIM.

Mais, "on est arrivé à la limite du système", estime M. Pallincourt. Au deuxième trimestre, les prix de l'immobilier ancien ont grimpé de 15,4% et "ils montent partout en France", et plus vite sur les appartements que sur les maisons. "Les hausses sont très vives dans les villes où les prix étaient inférieurs au prix moyen", sorte d'effet de rattrapage constaté dans plusieurs zones, relève la FNAIM. Ainsi la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques), qui frôle les 20% de hausse.