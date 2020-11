PARIS, 28 août 2005 (AFP) - Le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, a souhaité dimanche, trois jours après l'incendie qui a fait 17 morts dans un immeuble parisien habité par des familles nombreuses, qu'un plan soit mis sur pied pour le logement des "grandes familles".

"Le parc social actuel n'est pas adapté aux familles très nombreuses. Il leur faut presque des maisons individuelles, ce qui est quasiment impossible dans le centre de l'agglomération parisienne", a déclaré le ministre dans un entretien au Journal du Dimanche.

"J'ai eu Martin (Hirsch, le président d'Emmaüs) et je vais appeler Jean-Paul (Huchon, le président de la Région) pour organiser une réunion sur ce thème dans les quinze jours avec la mairie de Paris, les associations et l'ensemble des bailleurs", a-t-il annoncé dans le JDD. "Nous devrons tous ensemble mettre sur pied un plan +grandes familles". Et s'il faut dégager des ressources financières spécifiques, nous le ferons", a poursuivi M. Borloo. M. Borloo a également déclaré "tout le monde reconnaît que la France a accumulé un retard énorme en matière de logement social durant la dernière décennie".

A la question de savoir s'il faut réquisitionner les quelque 140.000 logements vacants à Paris, le ministre répond: "La réquisition est une procédure longue et compliquée. Pour l'instant, dans l'urgence, nous travaillons à la mise à disposition de terrains de l'Etat déjà recensés en Ile-de-France pour y construire rapidement des logements sociaux".

M. Borloo a par ailleurs estimé qu'il fallait "renforcer nos exigences" face aux communes qui ne respectent pas l'obligation de se doter de 20% de logements sociaux. "Un recensement récent a montré qu'un tiers a construit, un tiers s'y met et un tiers n'a rien fait", a-t-il rappelé.