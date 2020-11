COURBEVOIE, 28 avr 2005 (AFP) - Une "Maison de l'éthique et du développement durable" devrait ouvrir ses portes en septembre 2005 au coeur de La Défense (Hauts-de-Seine), premier quartier d'affaires européen.

Ce projet, présenté jeudi par Pierre Cadet, président de la "Fédération européenne du développement durable", consiste à mettre à la disposition des entreprises, associations, collectivités et du grand public, 4.000 m2 d'exposition et d'information sur l'éthique des affaires et le développement durable.

Cent vingt entreprises (Société Générale, Total, France Télécom, Areva...) et huit villes (dont Courbevoie, Puteaux et Nanterre) "sont motivées", a exliqué M. Cadet à l'AFP. "A La Défense, 350.000 personnes transitent chaque jour : aucune entreprise ne bénéficie d'une telle tribune pour renforcer son image", selon lui.

Médiathèque, expositions, forum, bourse à la création d'entreprises, centre d'information sur l'Europe : la gestion de cet espace doit être assuré par des cotisations des membres (jusqu'à 40.000 euros par an pour les grandes entreprises), le mécénat et des subventions européennes.

Ce projet a reçu l'aval de l'EPAD, Etablissement public d'aménagement de la Défense (EPAD).