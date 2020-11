PARIS, 27 juil 2004 (AFP) - La place Charles de Gaulle Etoile à Paris se

refait une beauté cet été avec le remplacement de 7.000 mètres carrés de

pavés, dont la pose doit s'achever fin août, a indiqué mardi Eurovia (groupe Vinci), qui se charge de l'opération.

Cette opération concerne toute la place et constitue la première réfection totale depuis la Libération, la toute dernière pose de pavés remontant à 1947, explique Eurovia dans un communiqué.

Le coût de ce chantier, mené par Eurovia Ile-de-France et la société SATP, est de 780.000 euros, précise Eurovia. Les travaux, qui ont commencé à la mi-juillet, doivent s'achever à la fin août, sans aucune coupure de circulation, a précisé un porte-parole d'Eurovia.

Mais, prévient toutefois la mairie du VIIIe sur son site internet: "il est vivement recommandé aux usagers d'éviter le secteur", car la chaussée sera réduite de moitié pendant les travaux. Plusieurs équipes travaillent six jours sur sept et reconstituent le sol à l'identique, avec des pavés de couleur grise, verte et rose disposés en mosaïque pour former... une étoile.