Loi Gremillet : le Sénat propose une 2ème version plus courte et consensuelle

Alors que la proposition de loi sur l’avenir énergétique de la France, remaniée par la droite et l’extrême droite, a été rejetée par l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté ce 1er juillet une deuxième version plus courte et consensuelle