CRETEIL, 18 sept 2004 (AFP) - La restauration du donjon du château de

Vincennes (Val-de-Marne), fermé au public depuis octobre 1995, sera terminée

au cours de l'été 1996, ont indiqué samedi les responsables des travaux lors

d'une visite dans le cadre des journées du Patrimoine.

Le donjon a été visité samedi par le ministre de la Culture Renaud

Donnedieu de Vabres.

"Ce donjon, haut de 50 mètres, est la plus haute fortification médiévale d'Europe subsistant aujourd'hui, ce qui nous a permis d'effectuer d'intéressantes découvertes sur les méthodes de construction et de décoration en cours à cette époque", a indiqué Jean Chapelot, directeur des recherches sur le site de Vincennes.

En octobre 1995, la dégradation du bâtiment a conduit les autorités à fermer le donjon au public et à l'entourer d'une sorte de corset métallique, en attendant le démarrage des travaux.

"L'enceinte du château a été construite sur des marnes calcaires, et le donjon sur un sol sableux. Les travaux du métro entre Reuilly et Vincennes semblent avoir entraîné un affaissement du sol au-dessous de l'enceinte. En revanche, le donjon a résisté et c'est donc lui qui a encaissé le choc pour maintenir l'équilibre du château", a expliqué Dominique Mouffle, l'un des architectes responsables de la restauration.

Les restaurateurs ont décidé de garder les fondations du bâtiment et ont disposé des tirants métalliques pour renforcer la structure du donjon. Puis, ils ont démonté, renforcé et remonté les colonnes. Ce travail de charpente, qui a mobilisé sept charpentiers, s'est achevé en 2004. Reste à s'occuper des pierres, des menuiseries et des serrures. "Toutes les pierres ont été analysées une par une. Certaines ont été retirées. Celles qui en ont besoin feront l'objet d'un traitement chimique. Les boiseries et les serrureries endommagées au fil du temps seront aussi restaurées", a précisé Dominique Mouffle.

Le donjon du château de Vincennes a été construit sous Jean II Le Bon et achevé sous Charles V au XIVème siècle. Il a été jusqu'en 1574 l'une des résidences royales. Pendant trois siècles, le donjon a ensuite servi de prison. Depuis la fin du XIXème siècle, il est devenu un dépôt de l'armée. Le coût du chantier de restauration est estimé à environ 15 millions d'euros.