PARIS, 23 jan 2005 (AFP) - Le président du groupe Lafarge, Bertrand Collomb, estime, dans un entretien à La Tribune à paraître lundi, que les marges du cimentier devraient être sauvegardées en dépit du renchérissement des matières premières.

Pour l'exercice qui vient de démarrer, "nous ne voyons pas de changement dans les tendances de nos marchés par rapport à 2004", indique le responsable de Lafarge en notant qu'"il faudra tenir compte de l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières". Selon lui, "ces augmentations ne compromettront pas nos marges, compte tenu de l'évolution des prix, de l'amélioration de nos performances et de la bonne orientation générale de nos marchés".

Le secteur cimentier poursuit sa consolidation et, explique Bertrand Collomb "notre stratégie d'être présent à la fois dans le ciment, le béton et les granulats, est aujourd'hui suivie par nos concurrents, tout comme celle d'être présent de façon équilibrée dans les différentes zones du monde, et pas uniquement sur les pays émergents, ou aux Etats-Unis".