BAKOU, 29 nov (AFP) - L'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) qui doit livrer

dès 2005 le brut de la mer Caspienne au port turc de Ceyhan devrait coûter

jusqu'à 4 milliards de dollars, soit 350 à 400 millions de dollars de plus que

prévu précédemment, a-t-on appris lundi auprès de la SOCAR, la compagnie

pétrolière azerbaïdjanaise.

Natik Aliev, le président de la SOCAR, l'un des partenaires du projet, a expliqué cette hausse par les retards dans la construction et dans la signature de contrats, par les campagnes des ONG qui combattent le tracé et par la hausse des cours du pétrole. Le coût d'achat du pétrole nécessaire à la mise en service de l'oléoduc est passé à 40 dollars le baril alors qu'il était prévu à 20 dollars initialement, a souligné le responsable.

Natik Aliev a estimé cependant que le coût du projet "ne dépassera pas 4 mds USD". La construction de cet oléoduc de 1.760 kilomètres commencée en 2003 devrait s'achever au premier trimestre 2005. Le pipeline pourra transporter de l'Azerbaïdjan à la Turquie, via la Géorgie, un million de barils de pétrole par jour à partir de la mi-2005.

Le groupe pétrolier britannique British Petroleum mène ce projet financé par un consortium de 11 sociétés. BP détient une part de 30% du projet et la SOCAR 25%. Le groupe pétrolier américain ExxonMobil a indiqué la semaine dernière qu'il n'utilisera pas ce pipeline et qu'il venait de signer un contrat de 5 ans pour transporter par rail quelque 10 millions de tonnes de brut par an qu'il extrait de la mer Caspienne. Le groupe russe Loukoïl a lui aussi indiqué qu'il n'utiliserait pas cet oléoduc dont il estime les tarifs du BTC trop onéreux.