LYON, 18 oct 2004 (AFP) - La communauté urbaine du Grand Lyon étudie les

voies de recours administratifs pour récupérer 50 M EUR d'aide que l'Etat

devait verser au titre du développement des transports en commun, a indiqué

lundi le sénateur-maire (PS) de Lyon Gérard Collomb à Radio Classique.

"Il se trouve que nous avions signé un contrat d'agglomération dans lequel figurait un certain nombre d'engagements de l'Etat (... et) quelques jours après, on nous disait que l'argent pour les transports était supprimé pour l'ensemble des agglomérations, donc pour la nôtre également", a expliqué M. Collomb.

"Si tout d'un coup l'Etat se retire, ce sont les collectivités locales qui se trouvent face aux engagements financiers qui ont déjà été pris, et qui quelquefois se traduisent par des travaux qui eux, doivent être payés", a-t-il souligné. "J'espère que nous pourrons récupérer l'argent que l'Etat s'était engagé à nous donner. Comme auraient dit en d'autres temps les Anglais: +I want my money back+", a-t-il poursuivi.

Fin septembre, au cours d'une rencontre à Paris entre une délégation de présidents de communautés urbaines et le ministre des Transports Gilles de Robien, ce dernier avait indiqué qu'aucun crédit n'était inscrit ni en 2004, ni en 2005, ni en 2006, pour financer les projets inscrits dans les contrats de Plan.