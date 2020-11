MONTREAL, 25 juil (AFP) - Le groupe d'ingénierie canadien SNC-Lavalin a

annoncé avoir fait l'acquisition de l'ensemble des sociétés du groupe familial français Sogéquip (ingénierie, pharmacie et chimie) établi dans la région de Lyon.



"L'arrivée de Sogéquip répond à notre volonté stratégique d'élargir nos compétences dans l'ingénierie des procédés industriels en renforçant notre activité dans le domaine pharmaceutique" a déclaré dans un communiqué Jean Claude Pingat, président de SNC-Lavalin France, filiale du groupe canadien. Basé à Solaize, le groupe Sogéquip compte 114 personnes et réalise un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'Euros.

Sogéquip a développé depuis 1970 des compétences pointues en ingénierie, en construction clés en main et en service après-vente dans les domaines de la pharmacie et de la chimie fine, des installations de froid et de conditionnement d'air industrielles.