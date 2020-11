MARSEILLE, 2 déc 2004 (AFP) - L'architecte britannique d'origine irakienne

Zaha Hadid a été retenue pour concevoir le futur siège de l'armateur français

CMA CGM basé à Marseille, une tour de 110 mètres qui s'élèvera vers 2007 sur

les quais de la Joliette et dont les plans ont été présentés jeudi à Marseille.

La tour de verre, de béton et d'acier, accueillera l'ensemble du personnel de la compagnie, soit plus de 1.600 personnes prévues en 2007, sur 25 étages. Elle abritera les bureaux mais également un centre de formation interne, des salles de sport et un restaurant d'entreprise à son sommet et sera reliée à un second bâtiment abritant cinq étages de parking, soit 800 places. La tour de 110 mètres de haut et de 70 mètres dans sa plus grande largeur, est enrobée par un surplis de verre, à l'image d'une étole. Ces panneaux de verre constituent "deux courbes qui se rejoignent formant l'élément architectural", a expliqué Zaha Hadid, retenue à l'issue d'une consultation internationale.

Le montant du projet est "d'environ 100 millions d'euros", a révélé Jacques Saadé, PDG de CMA CGM.

La compagnie, premier armateur français et 5e mondial, est le résultat de la fusion en 1999 de la CMA (Compagnie maritime d'affrètement), fondée à Marseille par M. Saadé, et de la CGM (Compagnie générale maritime). Née à Bagdad en 1950, Zaha Hadid a étudié l'architecture à Londres. Couronnée cette année du prix américain d'architecture Pritzker, elle a réalisé notamment le Rosenthal Centre d'art contemporain à Cincinnati (Etats-Unis), le terminus de tramway de Strasbourg et a conçu le Maxxi, centre national d'art contemporain de Rome, en cours de construction. Son style se caractérise, selon CMA CGM, par "une prédilection pour les entrelacs de lignes tendues et de courbes, les angles aigus, les plans superposés, qui donnent à ses créations complexité et légèreté".