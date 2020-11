DOHA, 8 nov (AFP) - Les promoteurs d'une île artificielle au large du

Qatar, d'un coût estimé à 2,5 milliards de dollars, vont tenter, lors d'une

exposition du 26 au 28 novembre à Londres, d'intéresser les Européens à des

projets immobiliers dans ce pays du Golfe, selon un communiqué publié dimanche

à Doha.

Une première phase de vente d'appartements a été lancée en octobre, a indiqué Nick Bashkiroff, directeur de développement de l'île, baptisée "Pearl-Qatar" (La perle du Qatar). L'île artificielle est conçue en forme de baie, d'une superficie de 4 millions de mètres carrés dans les eaux du Golfe, au nord de Doha, selon les promoteurs.

Le projet prévoit la construction de villas et d'immeubles devant accueillir jusqu'à 30.000 personnes, de trois hôtels et de quatre ports de plaisance pouvant accueillir plus de 700 embarcations. Les étrangers peuvent investir et devenir propriétaires dans le projet, mené par la firme qatariote privée United Development Company (UDC), selon le communiqué.

Les premières résidences sur l'île artificielle sont annoncées pour 2006 et le projet devrait être achevé en l'an 2009. Le Qatar est sur les traces de Dubaï, qui a lancé divers projets immobiliers et touristiques sur des îles artificielles dans le Golfe, pour la plupart sous forme de palmiers.