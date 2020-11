TEMARA (Maroc), 15 nov (AFP) - Le roi Mohammed VI du Maroc a donné lundi le

coup d'envoi à la construction d'un ensemble de logements sociaux pour les

habitants de bidonvilles à Témara, près de Rabat.

Le projet lancé par le roi devrait permettre à 5.725 foyers d'accéder à la

propriété d'appartements et "à résoudre partiellement le problème des

bidonvilles", a indiqué l'agence marocaine Map.

Le coût du projet, estimé à 673 millions de dirhams (61 millions d'euros), sera assuré par les ministères de l'Intérieur, des Finances et de l'Habitat ainsi que par la Commune urbaine de Témara. Outre la construction des logements, les initiateurs prévoient 400 commerces, des bureaux administratifs, une mosquée, des fours, un hammam, un centre de santé et des écoles et terrains de sport.

Le coût global de l'ensemble des projets de logements sociaux retenus pour la région de Témara est estimé à 2,4 milliards de dirhams (220 millions d'euros). Près de 10.650 familles devront être relogées grâce à ce programme, dans l'optique d'atteindre l'objectif "Cités sans bidonvilles", a ajouté l'agence marocaine.

Le Maroc s'efforce de réduire chaque année le déficit en logements sociaux qui s'élève à 1,2 million d'unités en milieu urbain, avait indiqué le ministère de l'Habitat.