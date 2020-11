MILLAU (Aveyron), 22 sept 2004 (AFP) - Les opérations de pose de l'enrobé

ont débuté mardi sur le viaduc de Millau et devraient s'achever vendredi,

a-t-on appris mercredi auprès d'Appia, la filiale autoroutière du groupe

Eiffage.

Durant 4 jours, quelque 9.000 tonnes d'enrobé vont être déversées sur la chaussée du pont le plus haut du monde, à quelque 270 mètres d'altitude. Le bitume couvrira les 2.460 mètres de long du tablier, sur une épaisseur de 6 cm, et représentera un tiers du poids total du tablier.

Selon Bernard Héritier, directeur technique chez Appia, ce bitume "Orthochape" ou de son nom technique BBSG0/10, a des caractéristiques très particulières. Il a été conçu en interne, dans le laboratoire de Corbas, près de Lyon, avant d'être fabriqué par deux unités de production, à un kilomètre du chantier. Six mois de tests et une quinzaine de formules ont été nécessaires avant d'arriver au résultat souhaité. Des machines de test spéciales ont été élaborées, avec le concours du laboratoire central des Ponts et Chaussées. En outre, 4.000 tonnes d'un enrobé de facture classique vont être déversées sur les bandes d'arrêt d'urgence ainsi que sur le terre-plein central.

Une fois l'enrobage achevé, la société Eiffage devra retendre tous les haubans, des réglages fins qui se poursuivront jusqu'au 15 octobre. Courant novembre auront lieu des essais d'ouvrage statiques et dynamiques, avant la mise en service le 17 décembre. Le viaduc de Millau, dont le coût s'élève à environ 320 millions d'euros, fera sauter le "bouchon" de Millau, hantise des estivants. L'A75 sera ainsi l'autoroute la plus directe et la moins coûteuse entre Paris, la Méditerranée et l'Espagne.