PARIS, 24 nov 2004 (AFP) - Construction et rénovation d'établissements et

projets éducatifs en direction des élèves: la Ville de Paris a présenté

mercredi à la presse le bilan prospectif de son action en faveur des collèges

de la capitale (109 au total) et des collégiens (58.500 jeunes).

L'adjoint au maire chargé de la vie scolaire, Eric Ferrand, a ainsi annoncé la création de six nouveaux collèges d'ici à 2007 (deux fonctionnent déjà dans le XIIIe et le XVIIIe), pour un coût global de 90 millions d'euros.

Il a également annoncé la restructuration-extension de plus de la moitié des collèges en six ans: 23 achevées, 12 en cours, 26 programmées, soit 61 opérations devant coûter 150 millions.

Il a évoqué aussi des travaux de sécurité réalisés en 2004 (11,5 millions d'euros) et la mise en accessibilité de six collèges pour les élèves handicapés. Il a enfin parlé des frais de fonctionnement et d'équipement engagés (16,8 millions par an depuis 2001) dont l'achat de 659 ordinateurs neufs en 2004 (600.000 euros).

M. Ferrand a par ailleurs abordé les actions en faveur des collégiens: partenariats avec les centres d'animation proches pour l'accès à la culture et dispositif de soutien scolaire. Il s'agit, a-t-il dit, d'actions d'aide à la scolarité des élèves les plus en difficulté organisées par la Ville hors temps scolaire: 30 collèges en ZEP en bénéficient et cela concerne 10.000 jeunes.

Des actions similaires sont organisées depuis trois ans pour les écoliers de CP (soutien en lecture-écriture) et CM2 (français-maths). 1.300 enfants dans 209 classes (88 écoles situées en ZEP aussi) en bénéficient.