Cette charte, signée par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), comporte plusieurs engagements "portant entre autres sur l'équipement et l'aménagement des véhicules, la formation, la consommation d'alcool et l'utilisation du téléphone portable". La Capeb regroupe plus de 315.000 entreprises employant 855.000 personnes.

