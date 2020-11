PARIS, 27 oct 2004 (AFP) - Une hausse des prix "sans doute de l'ordre de

5%" pour le verre d'emballage est inévitable à court terme en raison de la

hausse généralisée des coûts de production, a averti mercredi Verre avenir, la

chambre syndicale des verreries mécaniques françaises.

"Matières premières, énergie, moulerie (en liaison avec les coûts des fontes et des aciers), housses plastiques, coûts logistiques (transports amont et aval tant routiers que ferroviaires), subissent des hausses très sensibles souvent comprises entre 5 et 10% et parfois même supérieures à 10%", note Verre avenir dans un communiqué.

Ces hausses "conduiront inévitablement à un réajustement des prix de vente des produits d'emballage verriers, sans doute de l'ordre de 5%", estime l'organisation.