PARIS, 1 avr 2005 (AFP) - Les "Rendez-vous de l'architecture 2005", la plus importante manifestation professionnelle française consacrée à l'architecture, se dérouleront le mercredi 6 et jeudi 7 avril au Palais de la Porte Dorée à Paris.

Cette manifestation, dont la présidence a été confiée pour cette 4ème édition, à l'architecte Patrick Berger, Grand Prix national de l'architecture 2004, portera sur "les enjeux contemporains de la programmation et de l'avenir des villes".

Les Rendez-vous, organisés par le ministère de la Culture et de la communication, direction de l'architecture et du patrimoine, sont l'occasion de colloques, rencontres, débats, expositions, projections audiovisuelles, ateliers pédagogiques, librairie d'architecture. Le Prix Grand Public de l'architecture 2004 sera décerné à l'issue de ces deux journées, qui regroupent maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage, aménageurs et élus.

(Palais de la Porte Dorée, 293, avenue Daumesnil, Paris 12e. Entrée libre.Informations 01 40 15 37 38. Site: www.rendezvousarchi2005.culture.fr)