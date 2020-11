TRIPOLI, 20 déc (AFP) - Une entreprise canadienne a signé un contrat d'un



milliard de dollars pour la réalisation d'une des phases finales du projet

du

Grand fleuve artificiel en Libye, a annoncé le Premier ministre canadien à

Tripoli dimanche.

L'accord a été signé par l'entreprise canadienne SNC-Lavalin (4ème groupe mondial en Ingénierie-Construction) et la société du Grand fleuve artificiel, a indiqué le Premier ministre canadien Paul Martin au cours d'une conférence de presse à l'issue de ses entretiens avec le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

En vertu de l'accord, l'entreprise canadienne se chargera de la réalisation d'une des dernières phases du projet du Grand fleuve artificiel, a précisé M. Martin.

En outre, les deux pays examinent la possibilité de "signer dans l'avenir d'autres contrats dans le domaine du pétrole et du gaz", a-t-il poursuivi.

Le Grand fleuve artificiel, dont les travaux ont débuté en 1984 et qui a été inauguré en 1991, vise essentiellement à l'irrigation, par un vaste système de canalisations, des zones agricoles du littoral libyen, en utilisant de l'eau située à grande profondeur dans le Sahara, au sud du pays.

Le Premier ministre canadien a par ailleurs affirmé que ses entretiens avec le dirigeant libyen avaient porté sur "la situation en Afrique, particulièrement au Soudan, en Ouganda, au Congo et en Côte d'Ivoire".

Il a également indiqué avoir discuté de la situation au Proche-Orient, et affirmé la nécessité de l'établissement d'un Etat palestinien. M. Martin a par ailleurs indiqué que ses discussions avaient porté sur la question "des droits de l'Homme et la mise en place d'un système judiciaire solide et transparent".

M. Martin est arrivé dimanche matin à Tripoli pour une visite officielle de deux jours. Le numéro un libyen, arrivé au pouvoir en 1969 à la suite d'un coup d'Etat, a redoré son blason diplomatique ces derniers mois en renonçant au développement d'armes de destruction massive.