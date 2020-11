PARIS, 13 juil 2005 (AFP) - Pour la première fois depuis la création en août 2003 d'un dispositif de fixation automatique, la rémunération du Livret A devrait reculer à 2% à partir du 1er août prochain, contre 2,25% actuellement, du fait d'un taux d'inflation modéré.

En cas de baisse, le Livret A devrait entraîner dans son sillage les autres produits d'épargne réglementée (Livret Bleu, Codevi, Livret d'épargne populaire, etc.) qui sont indexés sur sa rémunération. Après une baisse brutale du taux en août 2003 de 3 à 2,25%, un dispositif automatique avait été créé pour dépolitiser la fixation de ces taux qui donnait lieu à chaque fois à des débats passionnés.

Ce dispositif prévoit une actualisation semestrielle, au 1er février et au 1er août, qui résulte d'une moyenne entre l'inflation et les taux d'intérêt à court terme (Euribor 3 mois), majorée de 0,25 point. Les données du mois de mai, prises en compte normalement pour l'échéance d'août, laissaient déjà présager une baisse à 2% mais le gouvernement avait souhaité attendre les chiffres plus récents de l'inflation pour juin.

Les chiffres de juin l'ont confirmé: l'inflation hors tabac publiée mercredi est de 1,6%, la moyenne de l'Euribor 3 mois de 2,11%. Majoré de 0,25 point, le taux ressort à 2,105%, arrondi à 2% en vertu de la réglementation.

Le dispositif prévoit que la Banque de France fasse ces calculs le 15 juillet puis les transmette au directeur du Trésor qui, si les taux doivent être modifiés, procède à une publication au Journal officiel. Reste qu'il existe une dérogation en cas de "circonstances exceptionnelles" et si le nouveau taux ne permet pas "de préserver globalement le pouvoir d'achat des épargnants", précise la réglementation.

C'est donc au gouverneur de la Banque de France qu'il appartient d'appliquer s'il l'estime nécessaire cette clause de sauvegarde. Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Economie et des Finances a souligné la "transparence" du dispositif automatique et indiqué que les procédures prévues seront appliquées.

Si une baisse du taux pourrait peser sur le moral des Français, très attachés à ce placement détenu par plus de 46 millions de personnes, l'économie française pourrait en profiter avec notamment une hausse de la consommation et de meilleures conditions de financement pour le logement social.

En août 2003, la baisse à 2,25% avait entraîné une décollecte (retraits nets) de 1,6 md EUR en fin d'année puis de 1,3 md EUR en 2004. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2005, une collecte nette de 865,2 M EUR a été enregistrée.

Les fonds du Livret A, collectés par les Caisses d'Epargne et La Poste et gérés par la Caisse des dépôts, servent à financer le logement social: au 31 décembre 2004, l'encours du Livret A ressortait à 114 mds EUR (112,3 mds EUR en 2003).

Une baisse d'un quart de point de la rémunération du Livret A améliorerait le résultat des fonds d'épargne de "quelque 300 millions d'euros en année pleine", avait indiqué mi-juin Francis Mayer, directeur de la Caisse des dépôts devant la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Au total, l'établissement public centralisait à fin décembre 225 mds EUR d'encours (+7,5 milliards d'euros sur un an) provenant de l'ensemble des placements sur les produits d'épargne réglementée.