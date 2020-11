PARIS, 25 juil 2005 (AFP) - Le ministre du Logement Jean-Louis Borloo a demandé lundi aux industriels de construire des habitats plus rapidement et au coût moins élevé, dans le cadre de son plan de cohésion sociale, selon un communiqué.

M. Borloo a lancé un appel à candidatures pour des logements "CQFD", acronyme signifiant des logements à "coût, qualité, fiabilité, délai maîtrisés", selon un communiqué du ministère. "Comment produire des logements diversifiés, durables, répondant à des exigences de qualité environnementale et urbaine, dont les délais de réalisation seront réduits et les coûts de construction et les charges de fonctionnement seront maîtrisés? C'est l'enjeu de l'appel à propositions CQFD", écrit le ministère.

Les propositions d'industriels devront être déposées le 31 octobre 2005 et les résultats devraient être publiés en décembre. "Les réponses pourront concerner aussi bien des procédés constructifs dits traditionnels, que des procédés d'assemblage industriels ou encore des modules tridimensionnels préfabriqués en usine", poursuit le ministère.

"Les critères de sélection seront centrés sur les délais de réalisation, sur le coût et sur la qualité architecturale", insiste encore le ministère.

Cet appel à propositions est inscrit dans le cadre du plan de cohésion sociale du ministère présenté en 2004 avec l'objectif de rénover des centaines de quartiers et construire 500.000 logements sociaux en cinq ans.