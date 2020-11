PARIS, 27 oct (AFP) - Le constructeur français de chariots élévateurs

tout-terrain Manitou a réalisé au troisième trimestre 2004 un chiffre

d'affaires en hausse de 16,6% à 185 millions d'euros, selon un avis financier

paru mercredi dans la presse.

Dans ces conditions, Manitou annonce qu'il revoit une nouvelle fois ses prévisions à la hausse, "la bonne visibilité de l'activité pour le 4e trimestre" lui permettant "d'anticiper un dépassement de l'objectif de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2004."

Le troisième trimestre a vu les ventes du constructeur augmenter de 9% en France et de 23,1% à l'export. Au 30 septembre 2004, le chiffre d'affaires de Manitou s'établissait à 594,6 M EUR contre 488,3 M EUR un an plus tôt (+21,8%). Le chiffre d'affaires de l'exercice 2004 sera publié le 25 janvier 2005.