EL AYOUN (Sahara occidental), 14 oct (AFP) - Le gouvernement marocain a

annoncé jeudi la mise en oeuvre au Sahara occidental d'un plan de

développement économique d'un montant de 7,2 milliards de dirhams (650

millions d'euros) pour la période 2004-2008, a constaté un journaliste de

l'AFP à El Ayoun, chef lieu de cette région.

L'annonce de ce plan intitulé "programme de développement intégré des régions Sud, pour la période 2004-2008" - qui couvre le Sahara occidental - a été faite à El Ayoun par le Premier ministre, Driss Jettou, lors de la première réunion du Conseil d'administration de l'Agence de développement des provinces du sud (ADPS).

L'ADPS a été créée par le roi Mohammed VI en mars 2002 pour assurer le développement socio-économique du sud. Elle oeuvrera sur le modèle de l'Agence du développement du nord. Selon le gouvernement, les investissements dans les provinces du sud (ndrl, Sahara occidental) toucheront plusieurs secteurs, notamment l'habitat social, les routes et la pêche. Un port de pêche devrait notamment être créé à Boujdour.

Dans une allocution, M. Jettou, a souligné que son gouvernement a oeuvré pour garantir "les conditions à même de concrétiser" les directives du roi Mohammed VI, "visant à faire de la région un véritable pôle économique régional intégré". A cet égard, a-t-il dit, le gouvernement a "élaboré plus de 40 projets" de conventions de partenariat, qui seront signées jeudi entre l'ADPS et différents secteurs gouvernementaux et collectivités locales concernés afin de "réaliser des projets" liés à cet "ambitieux programme dans les délais impartis".

Le Premier ministre s'est déclaré convaincu que cette "stratégie de développement, de par son importance, l'enveloppe financière mobilisée et la nature des projets programmés, constituera un tournant historique dans le processus de développement des régions Sud du Royaume". Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole annexée en 1975 par le Maroc. Le Front Polisario, un mouvement armé soutenu par l'Algérie, réclame la souveraineté de ce territoire.