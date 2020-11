LYON, 9 jan 2005 (AFP) - Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, a annoncé dimanche la mise en vente de quatre immeubles du diocèse à Lyon et le tranfert du siège de l'Archevêché, pour réduire "les coûts de fonctionnement" du diocèse.

Mgr Barbarin a présenté ces mesures dans le cadre d'une "restructuration des instances et services diocésains", lors de la cérémonie des "voeux diocésains", à Lyon. L'Archevêché a décidé de quitter le site de Fourvière, où elle louait des bâtiments appartenant à la congrégation religieuse de Jésus-Marie, pour un loyer annuel de près de 60.000 euros, a-t-on précisé au diocèse. Elle s'installera dans la Maison diocésaine, située dans le 5ème arrondissement de la ville Quatre immeubles appartenant au diocèse, d'une surface totale de l'ordre de 20.000 m2, seront mis en vente ou proposés à la location très longue durée (baux de 50 à 70 ans), a-t-on ajouté de même source. A Lyon, le prix moyen de vente au m2 s'établit à 2.054 euros.

"Au terme de trois années d'études réalisées par le diocèse avec des experts et suite aux nombreuses consultations individuelles et collectives" et dans un souci de "valorisation du patrimoine", Mgr Barbarin a décidé de ne conserver que trois des sept sites du diocèse. Parmi eux, la Maison Saint Irénée, siège actuel de la Maison diocésaine où seront transférés l'Archevêché et le Séminaire Interdiocésain. Les deux autres sites conservés sont deux centres diocésains situés l'un sur la commune de Francheville et l'autre dans le 5ème arrondissement de Lyon.

Sur ce site "accessible et central" seront regroupés l'ensemble des services du diocèse, a souligné l'Archevêché. En vertu du droit canonique, l'Archevêque de Lyon qui a obtenu l'accord des instances diocésaines, devra encore demander l'autorisation du Saint-Siège pour la vente des quatre sites, dont les négociations débuteront en janvier. Les travaux sur les sites conservés débuteront au printemps 2006 et s'achèveront en 2012, a précisé l'Archevêché.