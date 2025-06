Dans un contexte compliqué pour le marché de la salle de bains, Frédéric Pfeiffer, le nouveau président de l’AFISB, revient sur la conjoncture et nous présente ses trois axes prioritaires, ainsi que les grandes tendances design qui émergent.

Il y a quatre ans, le secteur de la salle de bains enregistrait une année exceptionnelle en termes de ventes de produits sanitaires et un chiffre d’affaires en hausse de 15 %. En effet, post-Covid, les Français avaient massivement investi dans la rénovation de leur habitat et l’amélioration de leur confort.

Mais depuis deux ans, la tendance s’est inversée. La hausse des taux d’intérêts a provoqué une baisse des ventes de logements neufs et des transactions dans l’ancien, impactant durement le secteur de la salle de bains.

Un marché de la salle de bains toujours en recul

Dévoilé mi-mai lors des Etats Généraux de la Salle de Bains, le bilan 2024 des industriels de la SDB (tous circuits de distribution confondus) fait état d’une nouvelle baisse de -4,2 %, après -6 % en 2023.

Du côté de Coédis, qui représente le négoce, la baisse est encore plus marquée, avec -5,14 %, pour un chiffre d’affaires de 1,886 milliard d’euros en 2024.

Frédéric Pfeiffer, directeur général de Hansgrohe France récemment nommé comme nouveau président de l’Association française des industriels de la salle de bains (AFISB), commente pour Batiweb les grandes tendances de l’année écoulée et les perspectives 2025-2026.

« 2025 ne s’annonce pas être une très grande année non plus puisque le marché est encore en recul. Le marché devrait être encore difficile et tendu au moins jusqu’à la rentrée. On espère un retour à une croissance modérée sur le dernier trimestre », introduit d’emblée le président de l’AFISB.

Selon lui, le contexte économique et géopolitique ne serait pas propice à une reprise du marché dans l’immédiat, avec un moral en berne chez les consommateurs et de l’inquiétude face à deux conflits internationaux majeurs.

Pour redynamiser le marché, il incite les industriels à travailler sur des innovations pour « donner envie au consommateur de s'équiper ou se rééquiper avec des produits qui pourraient lui amener certains avantages dans la salle de bains ». «La salle de bains, c’est un lieu d’hygiène, mais c’est aussi un lieu de plaisir et de relaxation», souligne-t-il.

Le noir et le bronze brossé, deux tendances qui émergent

Côté tendances et design, le président de l’AFISB note que les fabricants misent de plus en plus sur « des produits qui ont une identité » et « orientés sur le luxe ».

« Sur de la robinetterie, des colonnes de douche, des accessoires, on va de plus en plus retrouver des produits qui sont en finition bronze brossé, or, canon de fusil, ou des finitions qui sont souvent traitées avec une technologie PVD », détaille Frédéric Pfeiffer. « Le PVD, c’est un revêtement qui permet d'avoir différents types de finitions, de couleurs », précise-t-il.

Il constate également un retour en force des couleurs, et notamment du noir pour la robinetterie. « On sort un peu de tout ce qui est chromé », constate-t-il.

« Côté robinetterie, les finitions noires, dorées ou brossées sont de plus en plus prisées, au détriment des traditionnelles finitions chromées. Elles apportent une touche contemporaine », abonde Roland Mongin, délégué général de Coédis.

« Si on parle de meubles de salle de bains, où pendant une période on n'avait que du chêne clair, on va retrouver des couleurs qui sont un peu différentes avec des mono-couleurs sur du meuble de salle de bains, donc des couleurs identiques entre plan, vasque et façade avant, et tout cela mélangé avec des couleurs qui n'existaient pas il y a 5 ans ou très peu, comme du noir, du bronze brossé, à certains moments de la couleur inox, acier inoxydable, et tout ça dans des finitions souvent qui sont brossées », observe également Frédéric Pfeiffer.

Autre fait marquant à noter en 2024 : l’impact des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la croissance des ventes dans l’hôtellerie.

« Les Jeux Olympiques ont permis à certaines villes françaises d'avoir une belle fréquentation en matière de tourisme. Et les hôteliers, particulièrement sur les 4 à 5 étoiles, ont profité de cet apport financier pour réinvestir et améliorer ou rénover leurs chambres au fur et à mesure, et donc aussi leurs salle de bains. Donc le marché hôtelier reste important, et je dirais que sur certaines catégories haut de gamme, il est en croissance », indique-t-il.

3 priorités pour le nouveau président de l’AFISB

Interrogé sur ses priorités en tant que nouveau président, Frédéric Pfeiffer identifie trois principaux axes.

En premier lieu, il cite le travail sur une salle de bains durable pour les industriels du secteur, qui devront de plus en plus proposer des produits éco-conçus et réparables, mais aussi facilement recyclables dans le contexte de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment.

« Aujourd’hui, l’ensemble des produits sont traités par les éco-organismes. C'est-à-dire aussi bien la céramique que les métaux, la robinetterie, le verre sur les parois de douche, et puis la partie métaux, plastique et acrylique », énumère-t-il.

Côté écologie et économie, il s’agit aussi de réduire au maximum les consommations en eau et en énergie.

Deuxième priorité : travailler davantage en synergie avec les distributeurs, alors que l’AFISB se félicite d’un partenariat renforcé avec Coédis, la fédération des distributeurs d'équipements et solutions électriques, génie climatique, plomberie et sanitaires.

Enfin, le président de l’AFISB prévoit de s’atteler à la communication autour de l’évènement incontournable qui revient en 2026, à savoir le salon Idéobain, qui sera de nouveau l’occasion de présenter les dernières nouveautés et innovations aux distributeurs et installateurs. « Nous avons une chance inestimable d’avoir ce salon en France. Beaucoup de pays nous envient », souligne Frédéric Pfeiffer.

MaPrimeAdapt’ : un dispositif qui gagnerait à être simplifié ?

Plus largement, il rappelle qu’il existe un « mega-trend » pour les 50 prochaines années : l’adaptation des logements – et notamment des salles de bains – au vieillissement de la population, alors que l’espérance de vie recule en France et que la majorité des séniors souhaitent pouvoir rester vivre le plus longtemps possible chez eux.

« Grâce à un budget de 290 millions d’euros en 2025, MaPrimeAdapt’ encourage les particuliers à investir dans des aménagements facilitant le maintien à domicile, tels que les douches sans ressaut, les WC ergonomiques ou encore les barres d’appui », souligne le délégué général de Coédis.

L’objectif du dispositif : adapter près de 6 millions de logements occupés par des personnes âgées de plus de 70 ans.

« Il est crucial d’adopter une approche préventive plutôt que curative. Aujourd’hui, les adaptations des logements se font souvent dans l’urgence, après un accident ou une hospitalisation. Pour éviter ces situations, il faut anticiper et aménager les espaces dès que possible », estime Roland Mongin.

Selon Frédéric Pfeiffer, MaPrimeAdapt’ gagnerait toutefois à être simplifiée. Le président de l’AFISB regrette en effet une « trop grande complexité du système », à la fois pour le consommateur et l’installateur.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Frédéric Pfeiffer