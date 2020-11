PARIS, 12 juil 2004 (AFP) - Le conseil de surveillance du Crédit Foncier

a approuvé la nomination de Michel Gonnet comme directeur général et membre du directoire de la banque, selon un communiqué lundi.



M. Gonnet, 50 ans, ancien élève de l'ENA, sera chargé du pôle de développement et prendra ses fonctions le 1er août, précise le communiqué du Crédit Foncier.

M. Gonnet est l'actuel président de C3D (filiale immobilier, loisirs, services et ingénierie de la Caisse des dépôts et consignations) et conservera ses fonctions à la tête de C3D jusqu'au 31 juillet.