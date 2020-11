Suite au passage du cyclone IVAN qui a récemment dévasté certaines îles des caraïbes (Grenade, Jamaïque, îles Caïman, Trinidad et Tobago…) et une partie de la Floride, faisant plus de 70 morts et des dégâts matériels importants, les Architectes de l’urgence sont en alerte.

2 architectes, un membre du Conseil d’Administration et un membre de la représentation martiniquaise des Architectes de l’urgence, sont depuis hier soir à la Grenade pour une première évaluation de la situation sur cette île très lourdement affectée par ce cyclone. Ils devraient ensuite se rendre à la Jamaïque afin d’y rejoindre les équipes du PNUD. D’autres membres de nos représentations locales sont d’ores et déjà prêts à rejoindre cette équipe afin de les assister dans leur mission. Nous vous tiendrons informés du déroulement de cette mission ARCHITECTES DE L'URGENCE

