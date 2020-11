PARIS, 30 août 2005 (AFP) - Jean-Yves Mano (PS), adjoint au logement à la mairie de Paris, a demandé mardi à l'Etat et aux autres communes de la région parisienne de s'engager pour aider la capitale à faire face au problème des logement insalubres après un nouvel incendie qui a fait 7 morts dans le IIIe arrondissement.

"Il y a sur notre sol et dans notre pays un certain nombre de personnes qui sont venues, qui ont aujourd'hui pour plusieurs d'entre elles des activités professionnelles, qui n'ont pas de papiers et qui ont forcément des difficultés à trouver un logement", a expliqué M. Mano sur Europe 1.

"Nous réclamons, nous Ville de Paris, qu'il y ait sur l'ensemble du territoire d'Ile-de-France un certain nombre de maisons qui soient construites pour que la solidarité régionale et nationale joue pour qu'on accueille ces personnes de façon décente et sans risque", a-t-il ajouté. "Nous avons demandé il y a plus de 6 mois une réunion inter-régionale, cette réunion n'a pas eu lieu même si une réunion ne suffira pas", a-t-il ajouté.

"Il faut une ligne budgétaire, il faut une obligation de construire : aujourd'hui le budget du logement en France n'est pas à la hauteur des enjeux et pendant ce temps là, les personnes brûlent, c'est scandaleux", a-t-il ajouté.

M. Mano a précisé qu'à ce jour à Paris "mille immeubles ont été recensés comme insalubres, la moitié d'entre eux avec une insalubrité extrêmement sérieuse et 500 immeubles que nous souhaitons pouvoir sortir de l'insalubrité". Il a indiqué que depuis l'arrivée des socialistes à la tête de Paris en 2001, "nous avons relogé plus de 2.600 familles sorties de ces immeubles insalubres".

Au sujet de l'immeuble qui a brûlé dans la nuit de lundi à mardi dans le IIIe arrondissement, M. Mano a indiqué que "c'était un immeuble de propriété privée qui était recensé comme insalubre et à la suite d'une longue procédure (...) la ville de Paris par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte (...) en a pris la possession en tout début d'année pour engager bien évidemment l'éradication de l'insalubrité".

Cet immeuble était habité par "32 personnes à notre connaissance", a-t-il ajouté.