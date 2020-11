PARIS, 8 fév 2005 (AFP) - Une vingtaine de personnes, répondant à l'appel du Collectif des mal-logés en colère et soutenus par AC!, ont passé la nuit au siège des Verts de l'Ile-de-France à Paris pour demander le relogement sous un mois de trois familles très mal logées.

Joint par l'AFP mardi matin sur la ligne téléphonique des Verts, la porte-parole du collectif a précisé à l'AFP que les manifestants s'étaient installés dans le siège régional des Verts, 5 rue d'Arcueil (XIVe) lundi soir.

Le Collectif des mal-logés estiment que les Verts d'Ile-de-France, "en charge de l'éradication de l'insalubrité à Paris", puisqu'ils sont à "la tête de la Société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris censée s'occuper du relogement des habitants des taudis" ne font pas assez pour les familles mal logées.

"Nous pensons que nos vies valent plus qu'une Nuit blanche ou un Paris plage et que la SIEMP et toutes les sociétés HLM doivent construire en priorité des logements sociaux pour les plus pauvres", ajoute le collectif qui exige le "relogement sous un mois de trois familles en situation d'insalubrité et de sur occupation".

Les Verts n'étaient pas joignables mardi vers 08h30.