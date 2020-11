PARIS, 14 sept (AFP) - Force Ouvrière (FO) a jugé mardi que "les avantages

fiscaux" concédés aux entreprises dans des pôles de compétitivité ne

"constituent pas un véritable plan de mobilisation contre les

délocalisations", et que l'"ampleur" des délocalisations appelle une réaction

vigoureuse".

"Si la mise en place de pôles de compétitivité visant à +mieux fédérer les acteurs locaux+ n'est pas condamnable en elle-même, les avantages fiscaux destinés aux entreprises ne constituent pas un véritable plan de mobilisation contre les délocalisations", a estimé Force Ouvrière dans un communiqué. Selon la confédération syndicale, "l'ampleur" des délocalisations "appelle une réaction d'autant plus vigoureuse qu'elle est utilisée par le patronat comme un chantage au moins-disant social".

Selon le syndicat, "les pressions sur les salariés se multiplient", pour "alléger le coût du travail et la fiscalité sur les entreprises et remettre en cause la réglementation du travail et les acquis sociaux". FO a plaidé notamment pour un contrôle des aides publique, un développement de la recherche, et une révision du Pacte de stabilité et de croissance européen "permettant la mise en place de politiques volontaristes" en faveur de l'emploi. Le gouvernement Raffarin a annoncé mardi la création de pôles de compétitivité, dotés d'une enveloppe globale de 750 millions d'euros sur trois ans (2005 à 20007), dans le cadre d'un dispositif anti-délocalisations.