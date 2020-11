PARIS, 27 jan 2005 (AFP) - Les représentants des principaux partenaires du tramway parisien --Ville de Paris, région Ile-de-France et RATP-- ont procédé jeudi au soudage des premiers rails du "tramway des Maréchaux" (T3), dont l'entrée en service est prévue en automne 2006.

"C'est très émouvant de voir la technique, les ouvriers, l'inventivité des ingénieurs pour souder ces rails. Ce qui m'émeut c'est que dans moins de deux ans, vers septembre-octobre 2006, plus de 100.000 personnes pourront voyager chaque jour sur ce parcours", a déclaré à la presse le maire de Paris Bertrand Delanoë.

Il participait, aux côtés du président de la Région Ile-de-France Jean-Paul Huchon, de la PDG de la RATP Anne-Marie Idrac et du directeur général adjoint de la STIF (syndicat des transports d'IdF) Philippe Peyronnet, à cette cérémonie symbolique sur le boulevard Martial-Valin, à l'emplacement de l'un des terminus du tram, "Pont de Garigliano-Porte d'Ivry". Devant les caméras et les flashes des photographes, les personnalités ont lancé des allumettes pour mettre le feu au système de soudage "aluminothermique", destiné à relier les embouts des rails avec du métal en fusion.

Le chantier de pose de voie ferrée va se poursuivre dans trois arrondissements sud de la capitale (XVè, XIVè et XIIIè) tout au long de l'année 2005, selon les responsables du projet. Au mois de mars, auront lieu les premières plantations d'arbres le long du parcours, avant la livraison des deux premières rames, en septembre et décembre. A partir de l'automne 2005 débutera la mise en place du système d'alimentation électrique aérienne, pour permettre les essais et la mise en service commercial du tramway dès automne 2006.