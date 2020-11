FRANCFORT (Allemagne), 8 sept 2005 (AFP) - La banque postale allemande Postbank espère pouvoir commencer en octobre l'examen détaillé des comptes de la société de crédit immobilier pour les particuliers BHW, qu'elle convoite, a indiqué son patron Wulf von Schimmelmann.

M. von Schimmelmann avait déclaré fin juillet qu'il espérait commencer l'examen précis des comptes (procédure de due diligence) à partir de la fin du mois d'août, condition indispensable avant d'éventuellement proposer une offre d'achat. Mais cet examen "n'a pas encore commencé", a-t-il annoncé en marge d'un colloque bancaire qui se tient à Francfort, précisant que Postbank avait jusqu'à présent eu accès aux mêmes informations que tout le monde. "Je pense que nous pourrons commencer en octobre", a-t-il toutefois ajouté.

La société BHW, le numéro deux national du crédit immobilier, fait l'objet de toutes les attentions: plus de dix groupes, allemands et étrangers, ont manifesté leur intérêt à la reprise, selon le président de son directoire Henning Engmann. Outre Postbank, la troisième banque cotée allemande Commerzbank s'est également mise officiellement sur les rangs. Postbank, qui a acquis en mars 9,2% du capital de BHW, aurait mené des discussions avec plusieurs alliés possibles pour sa reprise complète, selon des informations de presse parues récemment mais non confirmées par la banque.

L'établissement aurait notamment voulu dans un premier temps s'allier au fonds d'investissement américain Cerberus pour reprendre BHW et sa filiale hypothécaire à problèmes AHBR. Mais Cerberus aurait jeté l'éponge après avoir constaté que la valeur de la banque hypothécaire était très inférieure à ses estimations, toujours selon la presse. Interrogé à ce sujet, M. von Schimmelmann a expliqué qu'il ne s'attendait plus à ce qu'un repreneur potentiel de BHW lance une offre commune avec des investisseurs financiers.

"Il semble qu'au départ, il était prévu de vendre BHW et AHBR ensemble, mais cela pourrait avoir changé à présent", a-t-il indiqué. "Dans tous les cas, comme nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas intéressés par le rachat d'AHBR". BHW est détenu par la société d'investissement des syndicats allemands BGAG (39% du capital) et celle des fonctionnaires allemands (37%), qui veulent s'en défaire.