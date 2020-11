PARIS, 4 juil 2005 (AFP) - Le décret d'application de la réforme de l'enseignement de l'architecture, très contestée par une partie des étudiants, a été publié le 1er juillet au Journal Officiel suite à l'avis favorable rendu par le Conseil d'Etat le 14 juin.

Cette réforme de l'enseignement de l'architecture vise à l'harmonisation européenne selon le schéma Licence-Master-Doctorat (LMD) dans le cadre de l'enseignement supérieur. Il y a en France 18.670 étudiants en architecture.

"Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers", déclare l'article 2 de ce décret.

La principale disposition, qui est critiquée par les étudiants, est que le diplôme d'architecture est maintenant délivré au bout de 5 ans d'études et suivi d'une habilitation à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre (la possibilité de construire) délivrée par les écoles d'architecture.

Cette habilitation d'une durée d'un an est composée d'un stage professionnel à plein temps d'une durée de six mois (l'ancien cursus comprenait un stage de 4 mois) qui peut être effectué immédiatement après la 5ème année ou à tout autre moment de la vie professionnelle, et d'une formation théorique.

Selon l'article 11 du décret, les études d'architecture comportent également une formation doctorale et un doctorat en architecture pourra être délivrée par certaines écoles. Auparavant, le diplôme d'architecte était délivré au bout de six ans d'études et permettait une inscription à l'ordre des architectes et l'exercice de la profession en libéral.

Cette réforme était déjà appliquée dans 19 des 20 écoles françaises. L'école de Paris-La Villette, la plus importante de France avec 2.500 étudiants, faisait jusqu'à présent exception. Elle avait demandé un report pour élaborer un projet pédagogique.

C'est dans cette école que s'est manifestée la plus forte opposition des étudiants et des enseignants contre la réforme, notamment au cours du second semestre.