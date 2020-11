LYON, 16 sept 2004 (AFP) - L'agence nationale pour la rénovation urbaine

(ANRU) a approuvé le Grand projet de ville (GPV) de l'agglomération de Lyon et

apportera un financement de 185 millions d'euros, a annoncé jeudi le

sénateur-maire (PS) de Lyon, Gérard Collomb.

L'ANRU, mise en place début juin par le ministre de la Ville et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, prend ainsi en charge un quart du budget total de ce projet, qui s'élève à 724 millions d'euros et concerne les villes de Lyon, précisément le quatrier de La Duchère (IXème arrondissement), Rilleux-La-Pape, Vaulx-en-Velin et Vénissieux.

Les quatres villes financeront les travaux à hauteur de 51 millions d'euros, la communauté du Grand Lyon de 101 millions d'euros, la Région Rhône-Alpesd de 38 millions d'euros et 348 millions d'euros seront apportés par des opérateurs privés et des offices HLM essentiellement pour la partie logement du programme. L'un des engagements majeurs pris par le Grand Lyon dans son GPV est de "reconstituer son offre de logements sociaux à l'identique", a souligné le président de la région Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne.

Mais la communauté veut profiter de cette rénovation urbaine pour modifier la répartition de ces logements, et favoriser la mixité avec un parc privé en co-propriété. Ainsi, la démolition de 2.368 logements sociaux est prévue dans le GPV, dont 861 seront reconstruits sur place et le solde, soit 1.507, dans le reste de la commune ou dans d'autres communes. Pratiquement 70% des locataires, soit 1.650, ont été relogés, et il en reste 600 qui devraient l'être avant fin 2006.