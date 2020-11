POITIERS, 13 juin 2005 (AFP) - L'usage de l'eau est restreint dans 73 communes de la Vienne et le préfet en appelle "à une attitude citoyenne", en raison d'un déficit pluviométrique constaté depuis le mois d'octobre, a annoncé lundi la préfecture.

"Ces mesures seront appliquées tant que la situation ne sera pas revenue à la normale. Elles sont susceptibles d'être accentuées en intensité ou élargies géographiquement en fonction de l'évolution de la situation", indique un communiqué de la préfecture.

Ainsi sont interdits le lavage des véhicules, le remplissage des piscines privées et des plans d'eau, le lavage des voies et trottoirs, le nettoyage des façades et terrasses, précise le texte.

Les horaires d'arrosage sont limités pour les terrains de sport y compris de golf, les espaces verts, les jardins et les potagers.

"J'en appelle au comportement citoyen de chacun pour respecter l'esprit et la lettre de la réglementation mise en place. D'ores et déjà les consignes de modération des usages sont également d'actualité sur la base d'un volontariat pour tout le reste du département", conclut le texte.

Le 22 mars, les préfets des quatre départements de la région Poitou-Charentes, avaient déjà appelé "la population à la retenue et au civisme" dans l'usage de l'eau.

La préfecture des Deux-Sèvres, département voisin de la Vienne, a décidé le 1er avril, la limitation des différents usages de l'eau dans 167 communes, en raison d'un déficit pluviométrique.