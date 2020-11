LAVAL, 3 août 2004 (AFP) - Des restrictions d'usage de l'eau ont été

étendues aux 261 communes de Mayenne, a annoncé mardi dans un communiqué la préfecture, qui avait déjà pris des mesures pour 43 communes fin juin.



Le lavage des véhicules en dehors des installations spécialisées, l'arrosage des espaces verts publics et privés (sauf les potagers), l'arrosage des terrains de sport et de loisirs, le lavage des trottoirs et caniveaux, le remplissage des piscines à usage privatif sont notamment interdits.

Les collectivités publiques sont néanmoins autorisées à arroser les espaces verts publics à certaines heures, selon le communiqué.