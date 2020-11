PARIS, 20 sept 2004 (AFP) - Les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, SUD et

SU-SNA du Crédit Foncier de France appellent les 2.500 salariés de

l'établissement à une demi-journée de grève le 28 septembre pour dénoncer

"l'éclatement du Crédit Foncier", ont indiqué lundi à l'AFP la CGT et FO.

Le Crédit foncier (2.500 salariés), filiale des Caisses d'épargne, a acquis

en mars plus de 98% d'Entenial, société de financement immobilier et

patrimonial (1.300 salariés), pour constituer le pôle immobilier du groupe

Caisse d'épargne.

Selon les syndicats, 265 suppressions de postes sont prévues sur les deux établissements sur la période 2004-2006, par le non-remplacement de départs à la retraite. "Les menaces pouvant faire craindre un éclatement à court terme du Crédit Foncier se multiplient. Le refus, le 15 septembre, de la Caisse nationale des caisses d'épargne d'apporter une garantie sur le périmètre du groupe Crédit Foncier/Enténial est inacceptable", a souligné l'intersyndicale dans un tract envoyé aux personnels. "Le CNCE envisage de faire disparaître les enseignes Crédit Foncier et Enténial, de séparer nos métiers et de les rattacher à ses pôles d'activité. C'est un éclatement programmé", a dénoncé Richard Maupied (FO), tandis que Patrick Faucheux (CGT) a déploré "le flou sur le périmètre du futur groupe, auquel on assigne pourtant des objectifs". Les sept syndicats appellent à une demi-journée de grève (après-midi) le mardi 28 septembre.

