MOSCOU, 10 août (AFP) - L'hôtel géant Rossia, un immense pavé de béton

achevé en 1967 tout près de la Place Rouge et du Kremlin, sera bientôt détruit et remplacé par un "centre multifonctionnel" abritant au moins deux mille chambres d'hôtel, a décidé mardi le maire de Moscou Iouri Loujkov.



Selon les termes d'une décision de la mairie, il s'agit maintenant d'organiser un concours pour choisir un investisseur-promoteur qui organisera les travaux. Les critères doivent être élaborés d'ici le 20 août et le concours tenu au plus tard le 10 octobre.

Construit sur une parcelle de 13 hectares et composé de quatre tours de 12 étages reliées entre elles, le Rossia compte près de 3000 chambres, et de nombreux restaurants et magasins.

Il avait été souvent critiqué pour sa forme lourde, gâchant la vue du bord de la Moskova tout prêt du Kremlin. Ayant accueilli de nombreuses délégations étrangères officielles du temps de l'URSS, il offrait un confort rappelant l'époque soviétique, mais aussi des prix défiant toute concurrence dans le centre de Moscou car démarrant à 50 USD pour une chambre simple.

La destruction du Rossia intervient après celle de l'hôtel Intourist, sur la grande rue centrale Tverskaïa et celle de l'hôtel Moskva, dans le même quartier. La politique de la mairie de Moscou est fortement critiqués par les défenseurs du patrimoine architectural de la capitale russe.