MOSCOU, 6 sept 2005 (AFP) - La compagnie aérienne russe Aeroflot a signé jeudi avec deux partenaires un mémorandum pour la construction d'ici fin 2007 d'un troisième terminal pour l'aéroport Cheremetievo, le principal aéroport international de Moscou, qui pourra accueillir neuf millions de passagers par an.

Aeroflot, sa filiale Terminal et la société Aéroport de Moscou Cheremetievo "ont signé un mémorandum" confirmant leur participation à la construction du troisième terminal et en précisant les conditions, ont annoncé les partenaires.

Ce mémorandum est "un accord cadre" qui précise qu'Aeroflot détiendra presque 50% du projet. Aéroport de Cheremetievo, dirigé par le ministre des Transports, Igor Levitine, en détiendra 25% plus une action, de même que la banque publique Vnechtorgbank, a précisé le PDG d'Aeroflot Valeri Okoulov.

Une autre grande banque publique russe, la Sberbank, envisage de participer au projet qui reste ouvert à d'autres actionnaires potentiels, a précisé Aeroflot.

Premier aéroport de Russie avec 12,8 millions de voyageurs l'an dernier, Cheremetievo dispose actuellement de deux terminaux au nord-ouest de Moscou. Le nouveau terminal devrait être opérationnel dès novembre 2007 pour accueillir quelque neuf millions de passagers par an.

Il sera relié par une galerie couverte à Cheremetievo-2, principal terminal international, construit à la fin des années 1970 et incapable actuellement de faire face à la concurrence et à l'engorgement. Plusieurs compagnies aériennes occidentales, dont British Airways et Swiss, ont ces dernières années transféré leurs vols vers l'aéroport de Domodiedovo, au sud-est de la capitale.