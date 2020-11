Saint-Gobain: SP et Moody's placent les notes sous surveillance négative

PARIS, 3 août 2005 (AFP) - Les agences de notation financière Standard and Poor's et Moody's ont placé mercredi les notes du groupe français Saint-Gobain (verre, emballage et matériaux de construction) sous surveillance négative, après son offre publique d'achat sur le plâtrier britannique BPB.

Standard and Poor's (SP) a placé la note "A-" de la dette long terme du groupe sous surveillance négative. L'agence de notation a confirmé par ailleurs la note "A2" de la dette à court terme. Selon SP, le profil financier du groupe français "pourrait ne plus être à sa place dans la catégorie "A-" si son offre d'environ 5,33 milliards d'euros pour acquérir le britannique BPB réussissait". Le cas échéant, la note ne devrait pas baisser de plus d'un cran, précise SP. L'agence Moody's a quant à elle placé à la fois les notes de long terme et de court terme, respectivement "A2" et "P-1", sous revue avec implication négative, au motif également de l'offre du groupe français sur BPB. La réalisation de cette acquisition aurait pour conséquence un plus fort ratio d'endettement, relève notamment l'agence.

