Second colloque national Energie solaire et bâtiment

L'ADEME et ENERPLAN, en partenariat avec le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), EDF, Gaz de France et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), organisent le second colloque national "Energie solaire et bâtiment", du 17 au 19 octobre 2005 au Palais de la Bourse à Paris.

Ils proposent, à travers deux premières journées, de dresser un état des lieux du développement du marché du solaire thermique et photovoltaïque en France, de comparer les expériences en mettant en lumière les opérations exemplaires et solutions novatrices grâce aux interventions d'acteurs de terrain, d'institutionnels et de décideurs qui ont choisi le solaire. Une troisième journée est consacrée à la découverte de bâtiments et installations solaires thermiques et photovoltaïques en région Ile-de-France. Nombre de congressites limité, conditions tarifaires de base : 300€, tarif réduit de150€ pour les administrations / associations

