PARIS, 13 déc 2004 (AFP) - Le ministre de la culture Renaud Donnedieu de

Vabres a annoncé lundi le choix de sept équipes pour le concours

d'architecture et d'ingénierie destiné à l'aménagement du département des arts

de l'islam au musée du Louvre.

Il s'agit de Zaha Hadid, Mario Bellini et associés et Rudy Ricciotti, Pierre-Louis Faloci, Coop Himmelblau, Francis Soler, Karine Chartier, Thomas Corbasson et Nadir Tazdaït et enfin Alain Moatti et Henri Rivière. Le lauréat sera désigné avant l'été 2005.

Dans un communiqué, le ministre "se félicite de la qualité des équipes retenues, comme de leur diversité pour cette opération emblématique et ambitieuse. La création de ce huitième département au sein du Louvre concrétise le souhait du Président de la République de +conforter la vocation universelle+ du musée".

Ce projet permettra de présenter au public les collections du musée comparables en qualité -avec ses 10.000 pièces- au patrimoine du Metropolitan Museum of Art de New York ou à celui du British Museum de Londres. L'ampleur du programme muséographique a conduit à choisir la cour Visconti pour la présentation définitive des collections: 3.500 m2 nouveaux seront créés, ainsi que 1.000 m2 de locaux techniques dans cet espace.