BEYROUTH, 3 avr (AFP) - Les bénéfices nets de la Société libanaise pour le développement et la reconstruction du centre de Beyrouth (Solidere) ont plus que triplé en 2004 à 54,1 millions de dollars, contre 16,4 l'année précédente.

Dans un communiqué parvenu dimanche à l'AFP, Solidere a annoncé avoir réalisé en 2004 des bénéfices bruts qui se montent à 64,2 M USD et à 54,1 après prélevement de l'impôt sur le revenu. Ces bénéfices sont dus à des ventes de biens immobiliers pour 180 M USD, dont 169 de terrains et 11 de bâtiments construits. Ces ventes immobilières avaient atteint 87 M USD en 2003.

L'année 2003 avait été mauvaise pour Solidere avec des gains de 41 M USD, de moitié inférieurs à ceux en 2002, en raison de la détérioration de la situation au Proche-Orient. Les bénéfices de Solidere devraient être affectés en 2005 par l'assassinat le 14 février de l'ex-Premier Rafic Hariri, qui avait créé Solidere en 1994.

Cette disparition a déjà frappé de plein fouet au premier trimestre 2005 la croissance de l'économie libanaise, marquée par une baisse drastique des investissements, de la consommation, de l'activité touristique et des exportations, par une forte pression sur la monnaie nationale et par une fuite de capitaux.

Solidere, la plus importante société immobilière du pays, est chargée par l'Etat de la reconstruction du vieux centre de Beyrouth, dévasté par 15 années de guerre (1975-90).

L'action Solidere, considérée comme la valeur phare de la petite place de bourse de Beyrouth, s'est relativement bien maintenue.

Les actions A et B côtaient vendredi à 8,91 et 8,90 USD après avoir plongé à 6,87 USD (pour l'action A) après l'assassinat de Hariri. Les actions Solidere ont été lancées à 10 dollars en 1994 et ont perdu la moitié de leur valeur en 2000 avant de remonter progressivement la pente.

Les actions de Solidere ont représenté 90% des actions échangées vendredi à la bourse de Beyrouth. Elles ont été côtées à la bourse du Koweït le 8 mars, car Solidere "désire attirer un plus grand nombre d'investisseurs arabes, notamment Koweïtiens, qui portent un intérêt permanent au secteur immobilier libanais en général et en particulier au centre-ville de Beyrouth".