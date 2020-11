KHARTOUM, 29 août 2005 (AFP) - Le gouvernement soudanais et le géant pétrolier malaisien Petronas ont signé lundi un accord d'une valeur d'un milliard de dollars pour la construction d'une raffinerie à Port-Soudan, sur la mer Rouge.

(1 md USD) La raffinerie, financée pour moitié par le gouvernement et pour moitié par Petronas, doit produire 100.000 barils par jour (bj) et devra être opérationnelle en 2007, ont indiqué les deux parties. Le ministre soudanais de l'Energie et des Mines Awad Ahmed al-Jaz a affirmé que, même si l'accord prévoyait une capacité de la raffinerie de 100.000 bj, "nous avons convenu avec Petronas d'augmenter cette capacité à 150.000 bj".

"Ce partenariat entre dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la Malaisie et le Soudan dans le domaine pétrolier", a déclaré de son côté un responsable de Petronas, Mohamed Hassan Merkan, lors de la cérémonie de signature au ministère de l'Energie. Selon lui, les produits pétroliers de la raffinerie seront destinés à l'exportation.

Les réserves pétrolières du Soudan sont estimées à plus de 2 milliards de barils, dont 700 millions de barils de réserves prouvées, selon des sources officielles.

Le pays produit environ 350.000 barils par jour et espère augmenter sa production à 500.000 bj d'ici 2006, grâce à d'importants investissements de compagnies asiatiques dans le secteur pétrolier.