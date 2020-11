PARIS, 7 avr 2005 (AFP) - Thales Engineering and Consulting, filiale de Thales, a décidé de porter plainte contre X pour abus de biens sociaux, dans le cadre d'un contrat obtenu en 2002 pour la maîtrise d'oeuvre de la construction du tramway de Nice, a annoncé jeudi le groupe d'électronique professionnelle.

Cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, a ajouté Thales dans un communiqué. Deux anciens responsables de cette filiale d'ingénierie, soupçonnés d'irrégularités dans ce contrat, ont été sanctionnés et licenciés, a précisé le groupe.

Thales Engineering and Consulting s'est également constitué partie civile dans cette affaire, a indiqué Thales. Au moins six personnes ont été interpellées mercredi à Nice et dans la région parisienne dans le cadre de l'enquête pour corruption concernant l'attribution du marché pour ce tramway, avait indiqué mercredi une source judiciaire.

Le groupe français d'électronique professionnelle Thales avait été retenu comme maître d'oeuvre du tramway de Nice en juillet 2002 dans le cadre d'un contrat de 14,3 millions d'euros. L'information judiciaire, ouverte en début de semaine du chef de corruption, porte sur les conditions d'attribution de ce marché, avait indiqué mercredi la source judiciaire.

Dans un rapport de septembre 2004, la chambre régionale des comptes s'était étonnée qu'un des candidats, la société Semaly (ingénierie des transports urbains et ferroviaires), ait été écarté alors que celui-ci présentait une offre inférieure d'1,5 M EUR à celle de Thales. La mise en service du tramway niçois est prévue en 2007.