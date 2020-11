TUNIS, 15 nov (AFP) - Sept entreprises étrangères ont été présélectionnées

pour construire la première tranche d'un aéroport géant parmi les plus grands

d'Afrique à Enfidha (100 km au sud de la capitale), annonce lundi l'Economiste

maghrébin de Tunis.

A la suite de l'appel d'offres lancé pour la présélection des entreprises chargées de la construction et de l'exploitation du nouvel aéroport selon la technique de concession, le gouvernement tunisien en a retenu sept. Il s'agit de trois entreprises européennes: Aéroports de Paris (France), Hochtief Airport (Allemagne), Aéroports de Nice-Côte d'Azur (France). Figurent également deux entreprises américaines : un consortium, American international Airport (USA), associé à deux entreprises italienne (Gemo) et argentine et un consortium mexicain.

Les deux dernières entreprises présélectionnées sont le groupe africain Airport Compagny South Africa et un groupe turc (Tepe Insaate et Akfen). Le nouvel aéroport, appelé aéroport du "centre-est", était devenu un impératif en raison de la saturation des aéroports de Tunis-Carthage et de Monastir (station balnéaire située plus au sud). Il doit pouvoir accueillir 5 millions de passagers dans un premier temps et 30 millions à l'issue des travaux fin 2008, son coût étant estimé à 384 millions d'euros. Le site d'Enfidha a été choisi parce que, proche de la Méditerranée, il est situé à faible distance des stations balnéaires de Hammamet et Nabeul, au nord, et de Sousse et Monastir, au sud.

Actuellement, la Tunisie dispose de sept aéroports internationaux avec une capacité totale d'accueil de 10 millions de passagers.