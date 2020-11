PARIS, 10 mai 2005 (AFP) - La foncière Unibail entend ouvrir d'ici 2012 son centre de commerces et de services de 50.000 m2 sur le site de l'aéroport parisien Roissy Charles-De-Gaulle, a indiqué mardi son président Léon Bressler, en marge d'un séminaire parlementaire sur les aéroports et le développement économique.

Nous espérons que le centre sera ouvert et opérationnel avant les Jeux Olympiques de 2012, a-t-il déclaré, en estimant que le chantier pourrait débuter début 2007.

Ce centre commercial, baptisé aéroville, représentera un investissement de 200 millions d'euros, et devrait permettre la création d'environ 2.000 à 3.000 nouveaux emplois, selon le président d'Unibail. Le projet, confié en novembre à Unibail par le gestionnaire Aéroports de Paris (ADP), n'en est toutefois qu'à la phase de concertation avec les communes, le département et la région pour être affiné, a précisé M. Bressler.

Ce centre, dessiné par l'architecte Christian de Portzamparc, doit être construit sur un terrain appartenant à ADP au large des aérogares et sera destiné prioritairement aux 80.000 salariés de la plateforme et aux habitants des alentours (Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et Seine-et-Marne).

Il rassemblera à la fois des commerces (loisirs, mode, sport), des services (garderie pour enfants) ainsi que des restaurants et des activités de loisirs.