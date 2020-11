WASHINGTON, 31 jan (AFP) - Les ventes de logements neufs ont à nouveau atteint un record en 2004 avec une hausse de 8,9%, soit encore une année florissante pour l'immobilier avec un record également des reventes de logements.

Même si les chiffres de novembre (en recul de 12%) et décembre (+0,1% à peine) s'étaient avérés décevants, les résultats de l'ensemble de l'année ont marqué la bonne santé continue de ce secteur.

"En 2004 un total de 1,183 million de maisons ont été vendues, comparé à 1,086 M en 2003, ce qui constitue un nouveau record et une hausse de 8,9%", a indiqué le ministère du Commerce dans son communiqué publié lundi. La semaine dernière, le groupement national des agents immobiliers (NAR) avait de son côté fait état d'un quatrième record annuel consécutif en 2004 pour les reventes de logements, avec une progression de 9,4% à 6,68 millions d'unités.

En décembre, les ventes de logements neufs se sont tassées (+0,1%) par rapport à novembre pour s'établir à 1,098 million d'unités en rythme annuel, selon le ministère du Commerce. Ce chiffre est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un volume de ventes de 1,200 million d'unités (en rythme annuel) pour décembre.

Le ministère a révisé en baisse le chiffre des ventes de novembre à 1,097 million d'unités. La première estimation faisait état de 1,125 million d'unités. Comparé à décembre 2003, le chiffre des ventes de logements neufs est en baisse de 2%.

Le prix médian des logements neufs a augmenté à 222.000 dollars en décembre contre 206.300 dollars en novembre et le prix moyen a augmenté à 276.600 dollars après 268.100 dollars le mois précédent. Il y avait un stock de 432.000 nouveaux logements à vendre en décembre. Au rythme des ventes noté en décembre, ce stock aurait été écoulé en 4,8 mois, a précisé le ministère.

"On assiste à une hausse du nombre de logements sur le marché. Même si le niveau n'est pas trop inquiétant, on arrive à un point où si les ventes ne rebondissent pas, on pourrait voir un certain recul de la construction", a noté l'économiste indépendant Joel Naroff. David Lereah, l'économiste en chef de la NAR, soulignait de son coté la semaine dernière que "les ventes de logements vont se poursuivre à des niveaux historiquement élevés et on s'attend à ce que 2005 soit la deuxième meilleure année pour le marché des logements".

Selon Jason Schenker, économiste de la Banque Wachovia, la récente remontée progressive des taux par la Réserve Fédérale (Fed), qui a rajouté un quart de point à son taux directeur à chacune de ses cinq dernières réunion pour arriver à 2,25%, a influencé les ventes immobilières en cette fin d'année.

"La relation inverse entre les ventes de logements neufs et les taux d'intérêts est claire et nous nous attendons à un nouveau ralentissement des ventes de logements avec la poursuite de la hausse des taux", a-t-il indiqué. Le comité de politique monétaire de la Fed doit se réunir mardi et mercredi pour procéder, selon les analystes, à un nouveau relèvement de son principal taux directeur d'un quart de point.