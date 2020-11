PARIS, 5 oct 2004 (AFP) - L'agence de notation Fitch a confirmé la note de

dette à long terme "BBB+" et la note de dette à court terme "F2" du groupe

français de construction et de services Vinci, en l'assortissant d'une

perspective stable, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

Ces notes reflètent "les positions dominantes du groupe sur les marchés en Europe, sa forte présence internationale et sa flexibilité financière", rappelle l'agence, qui avait attribué ses premières notes à Vinci en février 2004.

Les tentatives infructeuses de Vinci pour accroître sa participation dans Autoroutes du Sud de la France (ASF) ou obtenir un représentant au CA de cette entreprise "gêne la stratégie de développement du groupe dans le secteur des concessions en France", tempère Fitch.

En outre, "la diversification géographique de Vinci reste limitée", poursuit Fitch et "Cofiroute, qui constitue la principale source de +cash flow+ de l'activité concessions, n'est détenue qu'à 65% ce qui risque de limiter l'accès du groupe à ces liquidités." Malgré tout, "le groupe a publié de bons résultats au premier semestre 2004 qui a vu une progression de 7% du chiffre d'affaires" grâce à "la croissance de ses activités françaises et dans toutes les divisions, tandis que les marges se sont également améliorées", fait valoir l'agence. "Vinci dispose toujours d'une situation de trésorerie saine et d'une bonne flexibilité financière. Les ratios d'endettement et de couverture sont satisfaisants", remarque également Fitch.

La note long terme "BBB+" correspond, chez Fitch, aux émetteurs de qualité moyenne mais en mesure de faire face à leurs obligations de manière adéquate, et la note court terme "F2" aux émetteurs de qualité.